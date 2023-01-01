Музыка для монтажа на TopFonMusic

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Топ лучших треков для монтажа

Хорошая колыбельная, если сделать громкость чуть потише
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03:07
Энергичная музыка для презентаций
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02:04
Наслаждаться спокойным течением мыслей
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03:36
Для прогулок по морскому побережью
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02:23
Навстречу мечтам
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02:23
Обрадоваться первому снегу
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02:36
Легкий пушистый снежок
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02:09
Быстрая музыка, передающая напряженный момент
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02:20
Может вам нужен вариант помягче
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02:08
Внутренняя тревога
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02:30
Маленькие хрустальные колокольчики на новогодних санях
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02:22
Забытое ощущение радостного напряжения
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04:29
На прогулке со старшим братом
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02:18
Движется победоносная армия
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02:06
Пожелание счастливого Нового года
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02:29
Маленькие блестящие капельки дождя
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03:49
Утонуть в глазах, напоминающих небесную лазурь
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03:49
Душевный праздник в семейном кругу
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02:43
Ожившие елочные игрушки в новогоднюю волшебную ночь
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02:52
Бубенцы весело звенят на морозе
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02:28